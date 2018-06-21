Сотрудники ГСЧС пытались нажиться на бизнесменах

Харьковские правоохранители разоблачили сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во время получения 22 000 грн взятки от предпринимателя, который предоставлял коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности, пишет “Сегодня”.

Как сообщают в пресс-центре облуправления СБУ, сотрудники ГСЧС разработали схему получения неправомерной выгоды, в результате чего пострадал не один предприниматель.

Замначальника одного из райотделов ГСЧС и три инспектора требовали у бизнесменов часть прибыли, которую они получали во время выполнения работ. В случае отказа грозились препятствовать работе.

Всем четверым сотрудникам ГСЧС сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, решается вопрос об избрании меры пресечения.