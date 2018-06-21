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Сотрудники ГСЧС пытались нажиться на бизнесменах

Сотрудники ГСЧС пытались нажиться на бизнесменах

Харьковские правоохранители разоблачили сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во время получения 22 000 грн взятки от предпринимателя, который предоставлял коммерческие услуги в сфере противопожарной безопасности, пишет “Сегодня”.

Как сообщают в пресс-центре облуправления СБУ, сотрудники ГСЧС разработали схему получения неправомерной выгоды, в результате чего пострадал не один предприниматель.

Замначальника одного из райотделов ГСЧС и три инспектора требовали у бизнесменов часть прибыли, которую они получали во время выполнения работ. В случае отказа грозились препятствовать работе.

Всем четверым сотрудникам ГСЧС сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По материалам Сегодня
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