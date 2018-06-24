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За пять месяцев реальные зарплаты украинцев выросли на 11% - Рева

За пять месяцев реальные зарплаты украинцев выросли на 11% - Рева

За пять месяцев 2018 года размер реальной заработной платы в Украине вырос на 11%.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

“За первые пять месяцев этого года реальная зарплата выросла почти на 11%, номинальная на 26 процентных пункта. И статистика показывает, что темпы роста цен на товары по сравнению с прошлым годом замедлились, о чем свидетельствуют данные Госкомстата”, – сказал Рева.

Напомним, Министерство социальной политики рассматривает возможность дальнейшего увеличения минимальной заработной платы до 4200 грн.

Ранее сообщалось, что украинским пенсионерам следует ожидать нового этапа повышения пенсий в 2019 году.

По материалам УНН
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