В НБУ назвали драйверы роста ВПП в I квартале

Основной движущей силой роста реального ВВП был внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный.

“Фактические темпы роста реального ВВП в I квартале 2018 г. были выше ожиданий Национального банка. Как и в 2017 году, основной движущей силой реального ВВП был внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный”, – говорится в сообщении НБУ.

В частности, как отметил регулятор:

Третий квартал подряд ускорялся рост инвестиций. В частности, темпы роста валового накопления основного капитала увеличились до 17% в годовом измерении. Этому способствовали улучшение деловых ожиданий предприятий, а также дальнейшее улучшение их финансовых результатов.

Потребительский спрос также продолжал уверенно усиливаться, поддержанный значительными темпами роста реальной заработной платы, повышением пенсий в предыдущие периоды и улучшением потребительских настроений населения. Впрочем, рост конечных потребительских расходов домохозяйств замедлился по сравнению с предыдущим кварталом, что можно прежде всего объяснить низкими темпами роста реальной заработной платы вследствие повышения базы сравнения.

Объемы экспорта товаров и услуг в I квартале 2018 г. сократились на 9,9% в годовом измерении. Падение экспорта было вызвано преимущественно уменьшением физических объемов поставок зерновых и масличных культур, что отражало более низкий урожай прошлого года, а также уменьшение объемов транзита энергетических ресурсов.

В то же время, отмечается, что в I квартале также существенно снизился импорт (на 5,4% в годовом измерении) в первую очередь из-за уменьшения энергетического импорта.

“В результате отрицательный вклад чистого экспорта в экономический рост уменьшился (до 2,3 п.п.), что и обусловило ускорение роста реального ВВП по сравнению с показателями IV квартала 2017 года, а также отклонение фактических данных от оценки НБУ”, – добавили в Нацбанке.

В втором квартале 2018 г. Национальный банк ожидает умеренного ускорения роста экономики Украины. В целом же, в НБУ ожидают, что в текущем году рост реального ВВП ускорится до 3,4%.