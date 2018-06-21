Microsoft откроет первые дата-центры в Скандинавии

Microsoft сообщила о планах строительства двух новых центров обработки данных в Норвегии — первых облачных регионов компании в Северной Европе.

О планах Microsoft стало известно спустя короткое время после того, как её конкурент, компания Google объявила об открытии своего первого региона Google Cloud Platform (GCP) в странах Скандинавии. Также следует отметить, что Amazon в настоящее время находится в процессе запуска своих первых центров обработки данных в этом регионе, наметив создание шведского центра AWS в этом году.

Ожидается, что новые дата-центры Microsoft, расположенные в Осло и окрестностях Ставангера, будут введены в эксплуатацию в конце 2019 года. На первом этапе на их базе будут развернуты сервисы Azure, а затем добавится поддержка Office 365 и Dynamics 365.

Этот шаг тесно связан со стремлением Microsoft быть ведущей облачной компанией, и её финансовые результаты говорят о том, что компания успешно продвигается к реализации этой цели. Её выручка от услуг облачной платформы Azure выросла по сравнению с предыдущим годом почти вдвое — на 93 %.

«Более миллиарда клиентов по всему миру доверяют интеллектуальной службе Microsoft Cloud, предлагающей платформу для преобразования их бизнеса, — отметил в своем заявлении исполнительный вице-президент Microsoft Azure Джейсон Зандер (Jason Zander). — Благодаря использованию Microsoft Cloud от новых центров обработки данных в Норвегии организации укрепят потенциал через инновации в облачных вычислениях, обеспечивающих их требования к хранению данных, безопасности и совместимости».