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ICU займется покупкой проблемных активов банков

ICU займется покупкой проблемных активов банков

Инвестиционная группа ICU (Инвестиционный капитал Украина) создала инвестиционный фонд Адвентура, который сконцентрируется на покупке плохих активов.

Об этом сообщил глава подразделения по управлению локальными активами группы Григорий Овчаренко.

ICU продолжает работу в направлении поиска и приобретения проблемных активов, так называемых distressed assets. Учитывая большую долю проблемных активов банковской сферы, компания рассматривает это направление как хорошую возможность для инвестиций”, – рассказал Овчаренко.

Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд Адвентура был зарегистрирован как юридическое лицо 11 мая. Ему предстоит регистрация регламента и проспекта эмиссии.

Уставной капитал инвестфонда составляет 5 млн грн. Он включен в банковскую группу банка Авангард.

В июне 2017 года управляющий директор ICU Макар Пасенюк заявил, что группа намерена привлечь $200 млн в собственный фонд, который будет заниматься distressed (проблемными) активами. После этого группа создала инвестиционный фонд Восстановление с уставным капиталом 5 млрд грн. Компания планировала принять участие в аукционе по продаже залоговых активов НБУ на американской площадке FFN.

По материалам НВ
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