Блокчейн, интернет-логистика и роботизация: как могут выглядеть таможни через 10 лет - эксперт

На сегодняшний день таможенный процесс имеет очень трудную структуру поставки товаров из других стран. В Украине же происходит некий процесс «замедления» развития таможни.

Об этом Finance.ua сообщил эксперт по вопросам таможенной политики Роберт Зелди на конференции ASBIS HUB 2018.

«В Украине происходит этап замедления. Еще в начале 2000-х годов таможенные органы ЕС ездили к нам и знакомились с опытом украинской таможни. К примеру, мы были одними из первых среди стран СНГ, которые внедрили электронные реестры. Сейчас же наступило замедление», – говорит Роберт Зелди.

Эксперт говорит, что в ближайшем будущем многие страны будут пользоваться новыми программами в таможенном процессе.

С его слов, будущее – за тремя основными трендами совершенствования таможни: роботизацией, интернетом вещей и blockchain.

«К примеру, «интернет вещей» предусматривает достоверность деклараций. То есть, внутри контейнера находится то, что заявлено в декларациях. Пока же в Украине все посылки открываются и проверяются. Интернет-вещей поможет удостоверить, что последний раз этот контейнер открывали на заводе отправителя и следующим откроет только получатель», – отмечает Зелди.

Со слов эксперта, в итоге оценка информации ведет к тому, что человек не будет заниматься принятием решений.

Зелди уверен, что если вы через десяток лет будете заказывать электронные девайсы из Южной Кореи, то вероятно, что этот девайс первый раз увидит только украинский таможенник. До этого его оформление будет происходить автоматически, без участия человека.