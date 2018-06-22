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Трудовая миграция имеет и положительные последствия для экономики Украины - Николайчук

Трудовая миграция имеет и положительные последствия для экономики Украины - Николайчук

В последние годы украинцы все больше стали выезжать на заработки в ЕС, но кроме того, что это приводит к дефициту рабочей силы в Украине, этот фактор имеет также положительные последствия для экономики Украины.

Об этом Finance.ua рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук на конференции ASBIS HUB 2018.

«Денежные переводы наших заробитчан дают приток валюты в страну. В прошлом году это было 9,3 млрд долл., в этом году ожидается 10-10,5 млрд. Благодаря этому наш резерв будет оставаться на достаточно высоком уровне», – сообщил представитель НБУ.

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Николайчук добавил, что из-за дефицита работников, владельцы бизнеса повышают заработную плату, и для НБУ это фактор, который обусловливает более жесткую монетарную политику.

“Можно сказать, что это увеличивает внутренний спрос, но трудовые мигранты уменьшают конкурентоспособность Украины на внешнем рынке”, – отметил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.

По материалам Finance.UA
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