Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 15697 0

Гривне грозит обвал после роста минимальной зарплаты - финансист

Гривне грозит обвал после роста минимальной зарплаты - финансист

Следствием повышения минимальной заработной платы в Украине до уровня 4200 гривен может стать сильный обвал гривны.

Об этом в комментарии изданию InfoResist рассказал экс-заместитель главы НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

Он отметил, что воплощение в жизнь обещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о повышении минимальной зарплаты до 4200 гривен зависит от Национального банка.

Гройсман, к сожалению, не знает механизмов эмиссионного финансирования. Например, мы за счет эмиссии раньше покрывали все убытки “Нафтогаза”, все убытки Фонда гарантирования, все убытки государственных банков, а они меньше 10 миллиардов были. Конечно, да, Гройсман зависит от Нацбанка. Захочет Нацбанк – напечатает деньги на повышение зарплат, не захочет – нет, он независим, – пояснил Савченко.

При этом экономист отметил, что такой механизм приведет к инфляции и девальвации гривны.

“Здесь уже политическая борьба, кто против кого. Если Гройсман в одной команде с Порошенко останется, тогда будет девальвация. Если в разных командах – не будет. Тогда проблемы с бюджетом будут. Потому что денег не хватает. В этом году именно из-за отсутствия девальвации имеются проблемы с наполнением бюджета. Просто Гройсман ищет, где взять деньги, и выбрал такой путь. Это верный путь”, – рассказал экс-заместитель главы правления НБУ.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018