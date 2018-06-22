Гривне грозит обвал после роста минимальной зарплаты - финансист

Следствием повышения минимальной заработной платы в Украине до уровня 4200 гривен может стать сильный обвал гривны.

Об этом в комментарии изданию InfoResist рассказал экс-заместитель главы НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

Он отметил, что воплощение в жизнь обещания премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о повышении минимальной зарплаты до 4200 гривен зависит от Национального банка.

Гройсман, к сожалению, не знает механизмов эмиссионного финансирования. Например, мы за счет эмиссии раньше покрывали все убытки “Нафтогаза”, все убытки Фонда гарантирования, все убытки государственных банков, а они меньше 10 миллиардов были. Конечно, да, Гройсман зависит от Нацбанка. Захочет Нацбанк – напечатает деньги на повышение зарплат, не захочет – нет, он независим, – пояснил Савченко.

При этом экономист отметил, что такой механизм приведет к инфляции и девальвации гривны.

“Здесь уже политическая борьба, кто против кого. Если Гройсман в одной команде с Порошенко останется, тогда будет девальвация. Если в разных командах – не будет. Тогда проблемы с бюджетом будут. Потому что денег не хватает. В этом году именно из-за отсутствия девальвации имеются проблемы с наполнением бюджета. Просто Гройсман ищет, где взять деньги, и выбрал такой путь. Это верный путь”, – рассказал экс-заместитель главы правления НБУ.