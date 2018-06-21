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Крупнейший в Украине производитель кокса оказался на грани закрытия из-за нехватки сырья

Крупнейший в Украине производитель кокса оказался на грани закрытия из-за нехватки сырья

Крупнейший в Украине производитель кокса Авдеевский завод находится на грани остановки из-за перебоев с поставками серной кислоты.

Об этом написал генеральный директор завода Муса Магомедов на своей Facebook-странице.

“Завод оказался на грани остановки. Через 7 дней у нас полностью заканчиваются запасы серной кислоты – сырья, без которого работа коксохима невозможна. Странное ощущение: завод сумел выжить во время боевых действий, но остановиться может из-за банальной нехватки сырья, которое нам должно поставить украинское предприятие. Нам объясняют эту ситуацию нехваткой вагонов”, – написал он.

Он также отметил, что предприятие Торгсервис, которое продает коксохимическому заводу серную кислоту, должно было в июне отгрузить заводу 1080 тонн серной кислоты, а отгрузило пока всего лишь 60 тонн или 5% от обещанного.

Напомним, ранее Авдеевский коксохим останавливал работу в январе 2017 г. из-за конфликта в Донбассе, но возобновил ее в мае этого же года.

По материалам НВ
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