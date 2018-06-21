Омелян спрогнозировал новое снижение портовых сборов

Снижать портовые сборы до конца 2018 пока не планируется, с учетом их 20%-ного уменьшения с начала года. Но в то же время вернуться к этому вопросу можно будет с 2019 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на встрече с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), передает Интерфакс-Украина.

“Думаю, с 2019 года будут очередная волна”, – сказал он, добавив, что перспектива такого снижения будет более понятна после анализа работы портовой отрасли в первом полугодии.

Но пока что предварительные результаты не слишком радужны: несмотря на снижение портовых сборов на 20%, грузооборот в украинских портах сократился на 3%, отметил руководитель госпредприятия Администрация морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс.

“Государство пошло навстречу, а грузооборот упал. В чем проблема?”, – удивился председатель АМПУ.

В свою очередь, представители бизнеса заявили, что без снижения портовых сборов падение грузооборота могло быть больше. Они также вновь призвали Мининфраструктуры и АМПУ прислушаться к рекомендациям Всемирного банка (ВБ) о необходимости снизить завышенные портовые сборы в Украине на 50%.

Омелян указал, что частные порты в состоянии снижать ставки и в отдельных случаях демпингуют. По его словам, в частности, произошел обвал ставок по зерновым грузам.

Вецкаганс отметил, что возможности для дальнейшего снижения портовых сборов в АМПУ невелики, так как необходимо наверстывать инвестиции в инфраструктуру, а также содержать ряд нерентабельных портов и раздутую социальную сферу. Он добавил, что Минфин также выступает категорически против сокращения размера дивидендов АМПУ и отчислений госпредприятия в бюджет.