Обещают хорошие зарплаты: предложения на рынке труда в агросфере (инфографика)

В агросфере можно получать достойную зарплату, будь то временная сезонная работа или трудоустройство в долгосрочной перспективе.

К такому выводу пришли эксперты OLX, проанализировав предложения на рынке труда в агросфере за зиму-весну 2018 года.

Рынок труда предлагает активным украинцам широкий спектр работ — от ухода за теплицами и участками до выпаса животных в поле.

В некоторых случаях работодатели даже предоставляют проживание на месте. Зарплаты обещают тоже довольно высокие — до 18 тыс. грн в месяц.

Еще один плюс временного трудоустройства – гибкий график. Зарплаты варьируются в зависимости от объема задач. А график предполагает возможность трудиться столько, сколько угодно.

Рассматривая работу в агросфере на длительный период, стоит рассчитывать на зарплату в среднем до 20 тыс. грн.

Здесь могут пригодиться дополнительные навыки, которые значительно повысят шансы на достойную оплату труда.