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Германия заработала на финансовой помощи Греции почти 3 миллиарда евро

Германия заработала на финансовой помощи Греции почти 3 миллиарда евро

Германия с 2010 года заработала на покупке греческих облигаций в рамках программы Европейского центрального банка 2,9 миллиарда евро.

Об этом сообщает DW.

Согласно заключенным соглашениям, прибыль стран, полученная ими в рамках программы ЕЦБ по выкупу греческих облигаций, должна быть перечислена Греции.

Условием для начисления является проведение Афинами запланированных реформ и внедрение пакета мер экономии.

Эксперт “зеленых” по бюджетным вопросам Свен-Кристиан Киндлер призвал снизить долговое бремя Греции. Недопустимо санировать бюджет ФРГ миллиардными начислениями по процентам от греческих бумаг, считает он.

По словам Киндлера, Греция принимала жесткие меры экономии и выполняла свои обязательства. Теперь Еврогруппа должна “выполнить свои обещания”, заявил он.

С 2010 года Греция получает от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) финансовую помощь. Выплаты по третьему пакету помощи в размере 86 млрд евро будут завершены в августе.

Афины потратят около 3,3 млрд евро на обслуживание кредитов. Часть других средств пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат по третьему пакету.

После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы решили предоставить Греции дополнительные деньги, чтобы снова открыть стране “полный доступ” к финансовым рынкам.

По материалам Економічна Правда
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