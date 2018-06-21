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Bell Helicopter занялась разработкой гибридного аэротакси (фото)

Bell Helicopter занялась разработкой гибридного аэротакси (фото)

Американская компания Bell Helicopter заключила с французской Safran соглашение о совместной разработке гибридной двигательной установки для перспективного аэротакси.

Об этом, как пишет Aviation Week, заявил директор по инновациям американской фирмы Скотт Дреннан.

Новый летательный аппарат будет создаваться отдельно от совместной с Uber Technologies программы полностью электрического воздушного транспорта Urban Air Taxi. В случае успешной разработки и сертификации новое гибридное аэротакси может начать выполнять пассажирские перевозки уже с 2025 года, передает N+1.

Масштабная программа американской компании Uber Technologies предполагает создание электрических аэротакси, способных перевозить до четырех человек и одного летчика на скорости от 240 до 320 километров в час на расстояние до ста километров (или находиться в воздухе не менее получаса).

По оценке Bell Helicopter, по своим характеристикам гибридное аэротакси на протяжении по меньшей мере ближайших 20 лет будет превосходить любые электрические летательные аппараты такого класса.

Аппарат, внешне отдаленно похожий на колесо, выполнен по схеме “тейлситтера” и оснащен 12 электромоторами.

В аэротакси будет работать и Wi-Fi. В подлокотники всех кресел будут встроены беспроводные зарядные станции для смартфонов и другой переносной электроники, а также подстаканники.

По материалам Центр транспортных стратегий
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