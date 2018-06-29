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В странах ЕС потребительские цены отличаются в три раза: где дороже? (инфографика)

В странах ЕС потребительские цены отличаются в три раза: где дороже? (инфографика)

В 2017 году уровень цен на потребительские товары и услуги в Европейском Союзе сильно отличался, в некоторых странах они были почти в три раза выше, чем в других.

Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

Самые высокие цены были зафиксированы в Дании (142% от средних по ЕС), далее следуют Люксембург (127%), Ирландия и Швеция (по 12,5%), Финляндия (122%) и Великобритания (117%).

На противоположном конце шкалы низкий уровень цен зафиксирован в Болгарии (48%), Румынии (52%) и Польше (56%).

Наибольшая разница в ценах зафиксирована в ресторанах и гостиницах, а также на алкоголь и табак.

Самые высокие цены на продукты питания в Дании, Швеции и Австрии, самые низкие в Польше и Румынии. Наиболее дорогие алкогольные напитки и табачные изделия в Ирландии и Великобритании, самые дешевые – в Болгарии. Рестораны и гостиницы более чем в 3 раза дороже в Дании, чем в Болгарии.

Меньше разница в ценах среди стран ЕС наблюдается в таких группах товаров, как бытовая электроника, одежда, личный транспорт.

По материалам Европейская правда
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