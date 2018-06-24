Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1575 0

Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам

Эксперты назвали ошибки водителей, которые помогают угонщикам

Хотите обезопасить себя от такого неприятного события как кража автомобиля? Тогда вам следует узнать об ошибках других водителей, которые своими действиями «помогают» угонщикам, и не повторять их.

Одна из самых распространенных ошибок — согласие владельца на вывод светодиода, которые предупреждает о наличии охранной системы. Таким образом, вы подсказываете злоумышленникам, что подход к машине не так прост. Они предупреждены и не тратят зря драгоценные для них секунды. Еще хуже — наклейка или шильдик с названием системы — вы прямо подсказываете, какой инструмент для ее обхода необходимо использовать.

Если вам предлагают приобрести подержанное авто с одним комплектом ключей или же с двумя, один из которых — дубликат, это может свидетельствовать о том, что продавец может быть в сговоре с ворами. После покупки б/у автомобиля всегда следует дополнительно оснастить машину новыми охранными системами. Это как поменять замки в приобретенной квартире.

Многие полагаются на страховку. Но КАСКО не убережет машину от угона, а сумма выплаты не покроет всей стоимости. Кроме того, ее можно довольно долго ждать. Вместе с тем, страховка тоже своего рода подсказка, а недобросовестные работники СК могут сотрудничать с бандитами. Так что установка охранных систем необходима всегда.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018