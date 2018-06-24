Видеофиксация нарушений ПДД: когда ждать "писем счастья" и уменьшения числа аварий

Совсем скоро в Украине должна заработать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как и когда начнет работать нововведение и будут ли украинские автомобилисты вновь получать “письма счастья”, пишет Сегодня.

В Украине каждый день на дорогах гибнет около 10 человек. В полиции такой уровень смертности называют недопустимым и призывают внедрить фото- и видеофиксацию нарушений ПДД. Разговоры об этом идут уже достаточно давно, но пока что внедрить полноценную и работающую систему так и не получалось.

Однако в конце мая парламентский комитет по вопросам безопасности дорожного движения представил “Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения”, а уже 14 июня Кабинет министров одобрил этот документ.

“По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дорожно-транспортный травматизм на сегодня является одной из самых больших проблем здравоохранения. По прогнозам, в 2030 году дорожно-транспортные происшествия могут стать одной из пяти основных причин смертности людей в мире”, – отмечается в тексте стратегии.

В документе также сказано, что Украина лидирует среди европейских стран по показателям аварийности. Например, в среднем, в странах Европейского союза на 100 тыс. жителей приходится 5,1% погибший в ДТП (по данным за 2015 г.), тогда как в Украине этот показатель достигает 8%. Причем, согласно анализу Мирового банка, в Украине большинство дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями происходит из-за превышения скорости – 39%, необустроенности пешеходных переходов – 38% и нарушений правил дорожного движения – 30%.

Именно из-за таких удручающих показателей главной целью стратегии стало уменьшение уровня смертности на дорогах как минимум на 30% до 2020 г. Поэтому в документе и предлагают обеспечить функционирование системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

Помимо стратегии, в которой предлагают такие изменения, 27 сентября в силу должен вступить закон о “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств”, который устанавливает административную ответственность за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, либо за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки.

“Предполагается, что это практически на треть сократит количество правонарушений, и это действительно так, об этом говорит мировая практика. Там, где начинает работать автоматическая видеофиксация нарушений, аварийность на дорогах снижается на 30%. Не думаю, что Украина в этом плане станет исключением”, – отметил в комментарии “Сегодня” автоюрист Владимир Караваев.

Так, эксперт общественной организации по развитию органов правопорядка LEAD-office Тарас Гук отмечает, что в первое время очень сильно вырастет количество выявленных правонарушений.

“Думаю, что количество выявленных правонарушений вырастет в разы. И только по прошествии времени водители, которые часто нарушают правила и получают штрафы из-за этой системы, поймут, что это не очень хорошая штука – нарушать. И тогда начнется уменьшение количества нарушений. По опыту Польши или Азербайджана, по итогам первого года действия такой системы действительно было от 30 до 50% уменьшения количества ДТП и нарушений в принципе”, – говорит Гук.

Система может начать работать до конца года

В начале этого года такую инициативу поддержали и правоохранители. Так, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что внедрение автоматической видеофиксации нарушений поможет снизить количество аварий.

“Аварийность на дорогах недопустимо высокая. Ежедневно погибает около 10 граждан. Внедрение системы автоматической видеофиксации нарушений ПДД позволит резко снизить аварийность на дорогах, ведь причиной трети аварий является превышение скорости”, – отметил он, ссылаясь на опыт европейских стран.

В МВД настроены решительно, и за три года планируют установить больше 3 700 комплексов автоматической фиксации правонарушений на самых опасных участках дорог, где ДТП случаются чаще всего.

“До конца года система должна заработать. В настоящее время речь идет не о полном развертывании по всей стране; система заработает на наиболее аварийных участках дорог. Это будет 200-300 комплексов по всей стране”, – уточнил Владислав Криклий, начальник Главного сервисного центра МВД.

Правда, сказать наверняка, когда заработает система, довольно сложно. Ведь сроки сдвигаются уже не первый год. Так, Тарас Гук отмечает, что заявления о запуске системы украинцы слышали уже много раз.

“Время запуска системы зависит от МВД. Были заявления, что это должно произойти до середины этого года, недавно мы видели заявление руководителя сервисного центра, что это будет до конца этого года. Ну, а мы помним, что еще в 2015 г. было много заявлений, что все это начнет работать до конца 2015 г. Поэтому неизвестно, когда это состоится”, – говорит эксперт.

Кому будут приходить “письма счастья”

Многие опасаются, что с внедрением системы видеофиксации вновь вернутся и “письма счастья” – уведомления о штрафах и нарушениях, от которых автомобилисты страдали в 2005-2006 гг. Правда, тогда эти письма признали юридически недействительными, т.к. они не были согласованы с законодательством.

“Есть очень много нюансов. Эти нюансы понимаются и теми людьми, которые занимаются непосредственно этим внедрением. У нас уже есть печальный опыт, когда-то уже были эти “письма счастья”. Поэтому, абсолютно все, и я как правозащитник, и должностные лица, которые отвечают за внедрение, понимают, что мы не должны допустить “дежавю”, ситуации, когда в силу каких-то несовершенств законодательства у нас опять эта автоматическая видеофиксация провалится. Поэтому все подходят к этому вопросу очень и очень взвешено.

Желание урегулировать все это есть, но как на практике это произойдет… Нам остается дождаться 27 сентября, когда все это должно заработать”, – говорит Владимир Караваев.

Сейчас система будет работать по-новому: так, ответственность за нарушение ПДД будет возлагаться именно на собственников авто, вне зависимости от того, кто управлял транспортным средством на момент нарушения.

“Логика этой системы и есть в том, что штрафы и ответственность будут возлагаться на владельцев транспортных средств. Собственник будет понимать, что, если он дает свой автомобиль кому-то, значит, он уже априори может нести ответственность за нарушения ПДД этим водителем.

Существует механизм на случай, если есть зафиксированное нарушение и собственник получил штраф, но вспомнил, что давал машину брату, свату и т.д. Тогда этот брат, сват приходит в полицию, говорит, что это действительно был он, и тогда штраф снимается с собственника и его оплачивает конкретный водитель”, – поясняет функционирование системы Тарас Гук.

Также, напомним, что такие правила прописаны и в вышеупомянутом законе. Именно там отмечено, что основным субъектом административной ответственности является собственник автомобиля.

“Согласно новому Закону, если в Единый государственный реестр транспортных средств внесены сведения о надлежащем пользователе соответствующего транспортного средства, то, в таком случае, административную ответственность будет нести пользователь.

Что касается так называемых “евроблях”, то в случае, если нарушение ПДД было осуществлено на транспортном средстве, зарегистрированном за пределами территории Украины (и такое транспортное средство в соответствии с законодательством не подлежит государственной регистрации в Украине), к административной ответственности будет привлекаться лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины”, – разъясняет ситуацию Егвений Ляшук, адвокат ЮК “Де-Юре”.

По словам адвоката, если владелец авто все же не виновен и за рулем на момент правонарушения был не он, в течении 20 календарных дней со дня совершения правонарушения он может сделать следующее:

предоставить документ, который будет подтверждать, что к моменту совершения правонарушения транспортное средство выбыло из его владения в результате противоправных действий других лиц, или же он может сообщить о противоправном использовании другими лицами номерных знаков, принадлежащих его автомобилю;

или же лицо, которое на момент правонарушения было за рулем, может явиться с повинной, признаться в содеянном и предоставить согласие на привлечение к административной ответственности, с предоставлением документа (квитанции) об уплате соответствующего штрафа.

“Кроме того, информация об административных правонарушениях, вынесенных постановлениях о наложении админвзыскания не позднее следующего рабочего дня со дня установления ответственного лица, указанного в части первой статьи 14-2 КУоАП Украины, вносится в Реестр административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Таким образом, собственник авто может в любое время проверить информацию о своем автомобиле”, – рассказывает адвокат и добавляет, что несмотря на несовершенство положений нового закона, это все равно очень прогрессивный шаг.

Анастасия Ищенко