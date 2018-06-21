Вадим Иосуб: когда, собственно, уходят банки...

Все чаще можно услышать, что тот или иной банк в Украине решается уйти с рынка по собственному желанию. К примеру, в прошлом месяце ДиВи Банк заявил о добровольной реорганизации и прекращении ведения своей деятельности.

На момент заявления банк не являлся крупным финансовым учреждением. Остатки на счетах оцениваются в 32,7 млн гривен. В масштабах банковского рынка это является крайне малым показателем. Доля вкладов физлиц оценивается на уровне 11,5 млн грн, а юрлица держат в банке порядка 45,5 млн грн, что также является очень низким показателем.

Уход банка не повлияет на ликвидность и общую ситуацию на банковском рынке. Но давайте попробуем разобраться, почему в Украине наблюдается такая тенденция, и сколько банков может по такой схеме покинуть рынок? И главное – как на ситуацию влияют требования к уставному капиталу банка?

При оценке банковской деятельности, как и любой другой инвестор, который вкладывает средства в это дело, оценивает его будущую доходность и минимальный доход, который должен получить.

В наших реалиях при работе в банковском секторе банкиры могут использовать для работы как собственный капитал, так и заемный.

Для расчета доходности капитала зачастую используют CAPM модель (Capital Asset Pricing Model – досл. с англ. модель ценообразования капитальных активов — ред.). Упростив ее общий вид, для инвестора текущая доходность капитала должна составлять: ставка ОВГЗ + премия.

С учетом текущей доходности ОВГЗ на уровне 16%, доходность кредитного портфеля уже должна превышать 16% годовых.

В зависимости от его качества, премия может изменяться.

Пока юридические лица мало используют кредитование из-за высоких процентных ставок. Преимущество в активных операциях банки отдают потребительскому кредитованию физических лиц.

На данный момент ставка по таким кредитам в среднем находятся на уровне в 60% годовых. Таким образом, премия к доходности ОВГЗ превышает 40%.

Важно, что при работе с розничным клиентом банки несут серьезные затраты на персонал, поддержку отделений, маркетинг и т. д.

Позволить себе такое могут только крупные банки. Из-за этого мелкие банки уходят с рынка, и будут продолжать делать это и дальше.

В ближайшие несколько лет большинство мелких банков или закроется, или будут поглощены более крупными.

Банковский рынок будет полностью переформатирован, к 2022 году он сократится до 50 учреждений. В будущем эта тенденция продолжится. Для украинцев это не несет большой опасности, если с умом подходить к выбору банка.

Рекомендую при выборе финучреждения в первую очередь ориентироваться на банки с не самыми высокими процентными ставками.

Это говорит о том, что у них достаточно средств для работы, и они не нуждаются критически в их привлечении.

Напоследок отмечу, что изменения, которые сейчас происходят в банковской сфере, глобально не затронут население, а просто изменят структуру банковского рынка.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари