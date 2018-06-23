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Стало известно, сколько украинцев планируют провести отдых за границей (инфографика)

Стало известно, сколько украинцев планируют провести отдых за границей (инфографика)

В 2018 году планируют провести отпуск вне дома 24% граждан Украины, останутся на отдых дома 41% респондентов, 22% не будут иметь возможности отдыхать в этом году, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного в мае.

Планируют поехать отдыхать за границу 4% респондентов. Как отмечают социологи, это количество много лет не поднималось выше 2%.

На первом месте по популярности, как и год назад, – отдых в Карпатах и других местах Украины (8%).

На втором месте по популярности – отдых на дачах и загородных домах (7%).

Третье место разделили отдых у родственников и поездки за границу, по 4%. В Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев. Не определились с отпуском 12% опрошенных.

КМИС провел опрос с 18 по 30 мая 2018 года среди 2025 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

По данным опроса КМИС, проведенного в мае 2017 года, за последние два года почти каждый десятый взрослый украинец (10%) посещал страны Европейского Союза по крайней мере однажды. Главными причинами посещения ЕС является отдых (29%), командировки (28%) и трудоустройство (18%).

По материалам Зеркало Недели
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