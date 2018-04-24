Названы области, где хуже всего выплачивают долги по зарплатам

Среди областей аутсайдерами по выплате долгов по заработной плате стали Херсонская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области.

Об этом сообщил директор Департамента государственной исполнительной службы Алексей Воробьев.

“С начала старта кампании по взысканию задолженности по заработной плате наибольших успехов достигли Черкасская, Киевская, Тернопольская области, за ними идут Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская и Черновицкая, следующие это — Винницкая, Кировоградская, Николаевская области. Далее идут Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская области, следующие за ними – Днепропетровская и Одесская области, на предпоследнем месте — Волынская, Полтавская, Харьковская, Черниговская и г.Киев, и последние места занимают Херсонская область, Ивано-Франковская и Хмельницкая области”, — сообщил А.Воробьев.