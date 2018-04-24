Гройсман рассказал, как должна расти украинская экономика

Украинская экономика должна расти в 1,5-2 раза быстрее экономик других стран региона, поскольку в прошлых периодах произошло существенное отставание.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями IT-индустрии, пишет “Сегодня”.

“Экономика Украины должна расти в 1,5-2 раза быстрее стран региона”, – сказал премьер.

Глава правительства также подчеркнул, что украинская IT-отрасль, продемонстрировавшая в 2017 году рост на 20%, в 2018 году может показать как минимум такой же темп.

“То, что за последний год вы выросли на 20% и на этот год есть план не меньше, – это очень позитивный сигнал”, – сказал Гройсман.

Напомним, В 2017 году экономика Украины выросла на 2,5%, таким образом опередив ожидания Национального банка Украины.

Нацбанк прогнозирует дальнейшее ускорение роста реального ВВП в 2018 году до 3,4%, причем предполагается, что основным двигателем роста экономики будет оставаться частное потребление.

Справка Finance.ua:

МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%.