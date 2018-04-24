"Антонов" показал новый самолет без российских деталей

Государственное предприятие “Антонов” представило свой новый самолет Ан-77, за основу которого был взят Ан-70. При создании нового самолета не использовались российские комплектующие.

В сообщении говорится, что АН-77 является глубокой модернизацией винтового среднего военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70. Следует отметить, что во время разработки было проведено импортозамещение всех комплектующих, поставляемых из Российской Федерации. Так, вместо российских двигателей установили французские CFM56-5А1 и авионику мировых производителей.

Коммерческая нагрузка воздушного судна составляет порядка 47 тонн, при этом Ан-77 занимает нишу между основным военно-транспортным самолетом США Lockheed C-130 Hercules с коммерческой нагрузкой до 21 т и стратегическим Boeing C-17 Globemaster III – с нагрузкой до 76 т. Среди прочего было отмечено, что самолет будет перевозить крупногабаритную и тяжелую военную технику, вертолеты, личный состав – 300 солдат, 110 десантников, 206 раненых.