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От 17 до 34 тыс. грн: в Украине заработала новая система штрафов

От 17 до 34 тыс. грн: в Украине заработала новая система штрафов

«Укртрансбезопасность» начала штрафовать водителей за нарушения перевозки грузов. Об этом сообщается на странице службы в Facebook.

За неполный день на участке автодороги Н-24 «Благовещенское — Николаев» через Вознесенск только в период с 8 утра до 16:30 дальнобойщиков оштрафовали на сумму 8600,9 евро.

Были составлены акты проведения проверки соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте при выполнении перевозок грузов автомобильным транспортом.

Ответственность предусмотрена ст.60 Закона Украина об автомобильном транспорте, а именно — за отсутствие документов, предусмотренных ст.48 этого Закона на общую сумму 20 400 грн.

Также составлен административный протокол за правонарушения в отношении водителя грузового автомобиля по ч.1 ст.164 КУоАП, которая предусматривает штрафные санкции от 17 000 грн до 34 000 грн.

По материалам autonews.ua
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