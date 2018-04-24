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НАБУ задержало двух киевских судьей

НАБУ задержало двух киевских судьей

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с сотрудниками СБУ задержали 23 апреля судью Голосеевского райсуда Киева в момент получения им части неправомерной выгоды в размере $1 тыс, а также посредника, которым оказался судья этого же суда в отставке.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

“Служитель Фемиды требовал и получил от посредника средства за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплате ему компенсации в размере 1,5 млн грн. Свои “услуги” судья оценил в $8 тыс, которые передавались ему тремя траншами. В момент передачи последней части неправомерной выгоды судья и был разоблачен “на горячем”, — сообщается на официальном сайте НАБУ во вторник.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2018 года.

По материалам Дело
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