Межбанк: доллар вырос к 26,18

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,100/26,125 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сохранения тренда и пролонгации сокращения гривневой ликвидности. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро вторника остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 032,5 млн грн к отметке 47 615,0 млн грн, формируя базу для возможного «теоретического» снижения курса доллара на торгах межбанка.

Очень рано (около 09.58 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,14/26,17 UAH/USD, оправдывая наши ожидания по отскоку и появлению на рынке «зеленых быков».

Спустя 30 минут, на 10.28 цены безналичного «американца» на межбанке , сохранив настроение, выросли до отметки 26,17/26,20 UAH/USD, сопровождаясь низкими оборотами.

К 10.43 рост безналичного «американца» приостановился. Предположительно, без участия регулятора. На моменте цена СКВ 26,16/26,19 UAH/USD.

По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке не покинули отметку 26,16/26,19 UAH/USD. Рынок ждет появления системных игроков.

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,100 / 26,125

евро – 31,902 / 31,929

российский рубль – 0,4210 / 0,4219

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2184 / 1,2185

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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