Как и что скупает Китай в Европе – Bloomberg

Азия, Африка, США и Латинская Америка становятся центрами влияния Китая. Более 10 лет влиятельные китайские политики и бизнесмены прочесывают мир, как представляется, с “бездонными кошельками” в руках.

По оценкам издания, в Европе Китай купил и инвестировал в активы стоимостью, по меньшей мере, 318 миллиардов долларов за последние 10 лет.

Объем и природа некоторых из этих инвестиций, начиная от критически важной инфраструктуры на востоке и юге Европы до высокотехнологичных компаний на западе, привлекли внимание Евросоюза.

Лидеры ЕС, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, выстраивают общую стратегию по сдерживанию продвижения Китая в Европе.

Эксперты Bloomberg проанализировали 678 сделок, проведенных или уже заключенных в 30 странах с 2008 года и обнаружили, что государственные и частные китайские компании приняли участие в сделках на сумму не менее 255 миллиардов долларов США в Европе. Было приобретено около 360 компаний, от итальянского производителя шин Pirelli & C. SpA до ирландской компании по аренде самолетов Avolon Holdings Ltd. Китайские компании также частично или полностью владеют четырьмя аэропортами, шестью морскими портами, ветряными электростанциями в, по меньшей мере, в девяти странах и 13 командами профессионального футбола.

Настоящий объем амбиций Китая в Европе еще больше, отмечают в издании, потому что в перечень не вошло 355 инвестиций совместных предприятий и соглашений, условия которых не раскрываются. По оценкам Bloomberg, эти соглашения представляют еще 13,3 млрд долларов.