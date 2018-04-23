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Облгазы Фирташа наращивают долг Укртрансгазу (инфографика)

Облгазы Фирташа наращивают долг Укртрансгазу (инфографика)

Задолженность перед “Укртрансгазом” за оказанные услуги балансирования газа за март возросла на 15% – до 24,8 млрд грн.

66% долга приходится на предприятия группы “Региональная газовая компания” Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО “Укртрансгаз”.

“Общая задолженность контрагентов перед Укртрансгазом за оказанные услуги балансирования газа по состоянию на 31 марта 2018 года возросла на 15% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 24,8 млрд грн.

Самая большая сумма долга – 16,3 млрд грн – накоплена операторами газораспределительных систем группы “Региональная газовая компания” (РГК). В марте задолженность предприятий группы РГК возросла еще на 2,6 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Самые большие долги демонстрируют ПАО “Харьковгоргаз” – 4,5 млрд грн, ПАО “Донецкоблгаз” (не входит в РГК) – 3,7 млрд грн, ПАО “Криворожгаз” – 3 млрд грн, ПАО “Днепропетровскгаз” – 1,9 млрд грн и ПАО “Киевоблгаз” – 1,3 млрд грн.

“Подавляющее большинство облгазов, работающих под брендом РГК, ежемесячно увеличивают долги перед Укртрансгазом, несанкционированно отбирая природный газ на собственные производственно-технологические потребности. Также накапливаются долги из-за несанкционированного отбора природного газа из их газораспределительных систем предприятиями ТКЭ и ТЭЦ без заключенных договоров снабжения и подтвержденных номинаций. В то же время, большое количество контрагентов, не работающих под брендом РГК, показали позитивную динамику и уменьшили долги перед Укртрансгазом”, – проинформировали в компании.

Как напомнили в Укртрансгазе, в соответствии с требованиями Кодекса газотранспортной системы операторы газораспределительных систем могут осуществлять отбор природного газа при наличии заключенных договоров снабжения такого природного газа.

В случае отсутствия договоров поставки операторы газораспределительных систем обязаны прекратить несанкционированный отбор природного газа из газотранспортной системы.

По материалам УКРИНФОРМ
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