Германия продлит контракт с "Антоновым"

Министерство обороны Германии планирует в этом году заключить 18 договоров на около 25 миллиардов евро и продлить контракт на привлечение транспортных самолетов украинской компании “Антонов”.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Handelsblatt.

Контракт планируется продлить на 2019-2021 годы, чтобы уменьшить зависимость от ненадежных Airbus A400M, которые победили в конкурсе 10 лет назад, когда модифицированную под требования НАТО версию украинского военного транспортного самолета Ан-70 – Ан7Х также рассматривали в качестве возможного нового европейского среднего транспортного самолета.

Кроме этого, Вооруженные силы Германии (Бундесвер) должны получить семь спасательных вертолетов и шесть транспортных самолетов типа C-130J Hercules.

Также планируют приобрести беспилотники Heron TP израильского производства.

Среди других пунктов списка – радарные технологии для истребителей Eurofighter, системы связи для фрегатов, реактивные артиллерийские установки, модернизация боевых машин пехоты Puma и др.

Отмечается, что бюджета в 37 миллиардов евро вряд ли будет достаточно для этих планов министра обороны страны Урсулы фон дер Ляен.