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Новый 3D-микроскоп показал, как функционируют иммунные клетки

Новый 3D-микроскоп показал, как функционируют иммунные клетки

Ученые из Гарварда и Медицинского института Говарда Хьюза разработали новый 3D-микроскоп, с помощью которого можно в мельчайших деталях наблюдать за функционированием иммунных клеток. Об этом пишет Engadget.

Используя новое устройство и инновационные методы освещения, ученые смогли в 10 раз лучше, чем раньше, рассмотреть взаимодействие иммунных клеток рыбки Данио. Издание отмечает, что при помощи этой технологии гарвардские иммунологи уже выдвинули несколько новых гипотез о том, как функционируют одни из самых мелких клеток в живом организме.

Помимо микроскопа, ученые используют новую систему освещения — «латентную световую микроскопию», которая выделяет короткие лучи света, не успевающие повредить мельчайшие клетки. «Его можно использовать для изучения практически любой проблемы в биологической системе или организме, которую я только могу придумать», — прокомментировал соавтор исследования и профессор Гарварда Томас Кирхгаузен.

«Это все очень похоже на „Звездный путь“, честно говоря. И мы даже не знаем, что сейчас спрашивать, потому что мы никогда не видели биологию с таким уровнем детализации», — подтвердил профессор Гарварда Гокул Упадхьяюла.

По материалам hightech.fm
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