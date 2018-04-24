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КрАЗ представил одну из самых мощных моделей

КрАЗ представил одну из самых мощных моделей

32-тонный автомобильный кран КС-55729 — самый мощный в линейке аналогичной спецтехники КрАЗ, отгружен ЧАО «АвтоКрАЗ» в Харьков. Об этом Autonews.ua сообщили в пресс-службе завода. А в этом году на заводе собираются построить 40-тонный автокран, модель которого в Украине ранее никогда не выпускалась.

Автокран КС-55729 изготовлен в рамках выигранного на ProZorro тендера, объявленного одним из операторов энергетической системы Украины. Крановая надстройка смонтирована компанией «Автокраны Украины» на полноприводном шасси КрАЗ-63221 (6х6). Шасси — серийное, однако для развития отношений с новым клиентом в качестве мотивационного бонуса ЧАО «АвтоКрАЗ» дополнило базовую комплектацию камерой заднего вида, которая значительно улучшит водителю обзорность при движении и проведении работ.

Крановая надстройка включает 30-ти метровую стрелу грузоподъемностью 32 тонны с углом поворота 360°. Система управления крановыми операциями — стандартная, с приборами безопасности. Автомобильный кран КС-55729 (63221) предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах как в населенных пунктах, так и в условиях удаленности от них.

По материалам autonews.ua
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