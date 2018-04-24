Рынок нефти переживает переломный момент – СМИ

Американские производители сланцевой нефти на фоне роста цен на нефть до максимума за четыре года начали работать в “плюс”. Об этом пишет Financial Times, отмечая, что, таким образом, на рынке нефти наступил переломный момент, пишет Сегодня.

Дело в том, что до недавнего времени производителям сланцевой нефти в США приходилось брать кредиты, чтобы остаться на плаву. Так, в 2017 году такие компании разместили максимальные объемы облигаций с 2014 года, когда началось падение цен на нефть – почти 60 млрд долларов.

“Переход на финансовое самообеспечение снял ряд важнейших опасений инвесторов, и акции производителей сланцевой нефти в США в апреле начали дорожать”, – отмечает издание.

Для положительного свободного денежного потока таким компаниям требуется цена нефти не ниже 53 доллара за баррель, рассчитал Эндрю Макконн из Wood Mackenzie. В ходе торгов в 23 апреля цена ближайшего контракта на нефть WTI составляет более 68 долларов за баррель.

“Для многих таких компаний это настоящая удача”, – комментирует Макконн.

Расходы сланцевой отрасли США превышали объемы текущих операций все время с 2008-2009 годов, когда на американских сланцевых месторождениях появились первые разведочные скважины. По данным Dealogic, в 2008-2017 годах компании, занимающиеся геологоразведкой и добычей нефти на сланцевых месторождениях, привлекли в общей сложности 293 млрд долларов за счет размещения облигаций.

Таким образом, порог безубыточности производителей сланцевой нефти стал намного ниже – совершенствование технологий гидроразрыва и горизонтального бурения позволило существенно снизить себестоимость добычи сланцевой нефти за последние 10 лет. Так, скважины компании Pioneer Natural Resources в Пермском бассейне на территории штатов Техас и Нью-Мексико сейчас на 300% производительнее, чем четыре года назад, заявил председатель ее совета директоров Скотт Шеффилд.