Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,2%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,12 грн до 26,18 грн, или на 0,2%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 26,09 грн до 26,13 грн, или на 0,2%.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 25,92/26,21 до 25,95/26,21.

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Таким образом, покупка выросла на 0,1%, а продажа не изменилась.

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1,0%, что также свидетельствует о стабилизации рынка.

Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе ожидается совсем незначительный рост курса доллара.

“Безналичный доллар может вырасти через неделю до 26,2 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,0/26,3 грн”, – прогнозирует эксперт.