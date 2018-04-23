Вырастет в 2 раза, но есть одно "но": экономист дал прогноз по зарплате в Украине

В ближайшие годы минимальная зарплата в Украине может вырасти почти вдвое, однако о повышении покупательской способности украинцев можно говорить с натяжкой.

Об этом заявил экономический эксперт Максим Праздников.

“Изначальная цифра повышения, которую озвучивал президент – 4100 грн. Сейчас озвучивается сумма в 4200 грн. Кроме того, есть прогноз на 2019, 2020 и 2021 год. В 2021 году озвучивается цифра в 6400 грн”, – напомнил экономист.

“С одной стороны, цифра в 6400 грн по сравнению с той, которая сейчас, 3723 грн, звучит достаточно существенно – рост практически на 80%. С другой стороны, нужно понимать, что существуют абсолютные цифры и номинальные”, – сказал он.

“При сохранении уровня инфляции в 12-13%, сумма 6400 грн через четыре года по реальной покупательской способности соответствует сегодняшней сумме 3800-3900 грн”, – заявил экономист.

Как отметил эксперт, “говорить о росте цифры можно, но говорить о том, что вырастет покупательская способность, можно с очень большой натяжкой”.

“Относительно ситуации на сегодня с повышением минимальной заработной платы до уровня 4200 грн, есть позиция МВФ и Всемирного банка, которые выступают против. Они не видят источников, за счет которых возможно такое повышение зарплат”, – сообщил Праздников.

В то же время, экономист привел в пример 2017 год, когда МВФ предостерегал от повышения минимальных зарплат, но “несмотря на это оно произошло, и нельзя сказать, что это привело к каким-то перегрузкам бюджета”.

“Давайте называть вещи своими именами – даже та зарплата в 3723 грн, которая есть на сегодняшний день – это не та сумма, на которую люди могут прожить… Если поднять статистику Госстата, минимальную зарплату на сегодняшний день получает чуть ли не половина населения Украины. При этом средняя зарплата в стране превышает 8000 грн. Значит, некий запас еще есть”, – заключил он.