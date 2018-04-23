Водителям Франции существенно ограничат права

Еще в начале января правительство Франции объявило о снижении максимальной скорости с 90 до 80 километров в час на второстепенных дорогах страны, протяженность которых составляет 400 тысяч километров.

По данным кабинета министров, в 2016 году на второстепенных дорогах произошло 55% всех ДТП со смертельным исходом. Выступая на канале TF1, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если в течение двух лет новое правило не докажет свою эффективность, его отменят.

Стоит отметить, что такое решение правительства вызвало волну недовольства. Французские байкеры даже провели многотысячный митинг под лозунгами «Нет диктатуре автофобии!» и «Мотоциклисты возмущены».