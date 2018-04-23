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СБУ проводит обыски в "Мотор Сичи" - СМИ

СБУ проводит обыски в "Мотор Сичи" - СМИ

Служба безопасности проводит обыски в публичном акционерном обществе “Мотор Сич” в Запорожье.

Такую информацию “Украинской правде” подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

На вопрос проходят ли сейчас обыски на предприятии, Гитлянская ответила:

“Да. Сейчас продолжаются следственные действия на предприятии”.

Она также сообщила, что обыски в Запорожье проводят правоохранители из столицы.

Отметим, в июле 2017 года на заводе прошли обыски из-за растрат.

Тогда на объектах предприятия и у ключевых лиц провели обыски.

“Мотор Сич” – предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

По информации источников ЭП, в связи с обысками на Украинской Бирже приостановлены торги акций “Мотор-Сичи”.

“Торговцы ценными бумагами в негодовании, поскольку не могут закрыть/перенести сделки РЕПО”, – сообщил источник.

По материалам Украинская правда
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