СБУ проводит обыски в "Мотор Сичи" - СМИ

Служба безопасности проводит обыски в публичном акционерном обществе “Мотор Сич” в Запорожье.
Такую информацию “Украинской правде” подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
На вопрос проходят ли сейчас обыски на предприятии, Гитлянская ответила:
“Да. Сейчас продолжаются следственные действия на предприятии”.
Она также сообщила, что обыски в Запорожье проводят правоохранители из столицы.
Отметим, в июле 2017 года на заводе прошли обыски из-за растрат.
Тогда на объектах предприятия и у ключевых лиц провели обыски.
“Мотор Сич” – предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
По информации источников ЭП, в связи с обысками на Украинской Бирже приостановлены торги акций “Мотор-Сичи”.
“Торговцы ценными бумагами в негодовании, поскольку не могут закрыть/перенести сделки РЕПО”, – сообщил источник.