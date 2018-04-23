Популярную в Украине модель сняли с конвейера

Peugeot прекратил серийное производство трехдверного хэтчбека Peugeot 208 текущего поколения, сообщает Auto Week со ссылкой на заявление французской компании. Скоро должно появиться его новое поколение.

Во всех странах мира трехдверные хэтчбеки теряют свою популярность. Многие автопрозводители вообще отказываются от подобных моделей. Так, нет трехдверных версий у Volkswagen Polo, Kia Ceed, SEAT Ibiza, и Citroen C3.

В Европе уже перестали продавать трехдверный Peugeot 208, а вот его пятидверная версия всё ещё есть у дилеров. У Peugeot теперь осталась на европейском рынке только одна трехдверная модель – субкомпактный Peugeot 108.

Но Peugeot сейчас уже работает над новым поколением модели 208. Эта новинка будет построена на новейшей платформе CMP. Предполагается, что новый Peugeot 208 увеличится в размерах, но при этом его вес заметно снизится по сравнению с моделью предыдущего поколения. Это значит, что у 208 увеличится пространство в салоне и в багажнике.