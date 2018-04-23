"Газпром" хочет построить гигантский газохимический завод

Российский “Газпром” планирует построить крупный газоперерабатывающий завод, объединенный с газохимическим производством, стоимостью 20 миллиардов долларов.

Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на источники.

По данным издания, партнером российского монополиста по проекту является компания “Русгаздобыча”, которая ранее принадлежала Аркадию Ротенбергу.

Проект находится на проработке, им на заказ “Русгаздобычи” занимается крупный подрядчик “Газпрома”, научно-исследовательский институт “Петон”, сообщил один из источников.

В случае реализации проекта он может стать вторым по величине расходов среди всех инвестпроектов Газпрома после газопровода “Сила Сибири” (55 млрд долларов).

Отмечается, что комплекс планируют строить под Санкт-Петербургом. На нем будет проводиться очистка газа от примесей.

Получаемый метан будет поставляться для сжижения на “Балтик СПГ”, который также планируют построить рядом с Усть-Лугой.

При этом для СПГ-завода мощностью 10 млн тонн будет достаточно 14-15 млрд кубометров газа в год.

Остальной газ предполагается поставлять на экспорт по газопроводу “Северный поток-2”.

Ценные фракции, выделенные из газа, планируют использовать для производства этилена и полиэтилена для дальнейшей продажи в Европу.