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В Китае пешеходов-нарушителей будут обливать водой

В Китае пешеходов-нарушителей будут обливать водой

Система оборудована функцией фотофиксации: снимок лица нарушителя будет автоматически передаваться в соответствующие органы, а также выводиться на экран неподалеку от дороги.

В Дайе китайской провинции Хубэй тестируют новую систему против нарушений пешеходами правил дорожного движения. Об этом сообщает South China Morning Post.

В случае, если пешеход решит перейти дорогу на красный свет, то со специально установленных столбов его обольет струей теплой воды. При этом из динамиков он услышит: “Пожалуйста, не переходите улицу, сейчас это опасно”.

Система может сфотографировать нарушителя и передавать его фото в полицию. На разработку такой системы было потрачено около 207 тысяч долларов.

“Если она успешно пройдет тестирование, такие устройства появятся на всех пешеходных переходах города”, – отмечается в сообщении.

Ранее в Голландии убрали “музыкальные” дороги, издающие определенные звуки при превышении скорости водителями.

По материалам Корреспондент.net
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