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С танковой броней: стало известно, на чем будет ездить Трамп

С танковой броней: стало известно, на чем будет ездить Трамп

Cadillac разработал новую версию президентского лимузина. Он заменит автомобиль Beast, который в 2009 году создали для Барака Обамы.

Секретная служба США получила в свое распоряжение президентский лимузин нового образца, на котором будет передвигаться Дональд Трамп. Первое публичное появление автомобиля должно состояться уже в ближайшее время, со ссылкой на собственный источник сообщает Fox News.
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На данный момент в официальных поездках Трамп использует предыдущую версию автомобиля, которым раньше пользовался экс-глава США Барак Обама. Тот лимузин, известный под названием «Beast» («Зверь»), описывается в качестве «Кадиллак с танковой броней», толщина которой составляет 200 миллиметров.

Новый лимузин Трампа был впервые замечен во время испытаний весной 2017 года. Предполагается, что внешне автомобиль будет похож на флагманский седан CT6, однако будет отличаться от него размером колесной базы, увеличенным дорожным просветом и массой, которая вырастет из-за применения брони.

По материалам autonews.ua
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