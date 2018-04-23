Банкир года: Кто получил престижную премию

«Банкир года» — ежегодная премия FinAwards, которая отмечает вклад того или иного финансиста в развитие не только одного финучреждения, но и всей банковской системы. В этот раз «титул» получил Андрей Пышный — глава Ощадбанка.

Всего на эту премию претендовало 11 глав крупнейших украинских банков. Их кандидатуры выбрало жюри, состоящее с «акул» банковского рынка. Среди них — исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), предправления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, представители Ernst&Young, GFK Ukraine, MasterCard, StarLightMedia, YouControl и других компаний.

Окончательную точку в этом вопросе поставили посетители FinTech Forum и FinAwards 2018, которые через тайное голосование и выбрали Пышного «Банкиром года».

Сам победитель считает, что на самом деле престижную награду получил не он сам, а целый коллектив Ощадбанка.

«Скорее, это вопрос к самому финансовому сообществу, почему оно так решило. Я же ощущаю, что это некое признание результатов работы всей нашей команды, команды Ощада. Доказательством того, что старейший банк страны сегодня, через четыре года модернизации, является уликой реальных изменений», — рассказал Андрей Пышный.

Среди достижений команды Пышный отметил модернизацию отделений, внедрение технологий, а также поддержку бизнеса.

«Создана новая филиальная сеть — более 600 отделений, новый веб-банкинг, которым пользуется почти 2,7 млн клиентов, введена новая коммуникация с клиентом — максимальная открытость, прозрачность и я даже сказал бы искренность, стала реальностью новая корпоративная культура персонала, который обновился более чем наполовину. А новое мощное направление — поддержка ММСБ — совершенно нелинейная программа, а глубокая и мировоззренческая стратегия, выходящая далеко за пределы банковского сектора и в корне меняющая парадигму мышления украинского общества. Признаюсь, приятно, когда ценят то, над чем работаешь пятый год кряду и в сложнейших условиях. Своей работой наша команда хочет показать: если такой архаичный банк как Ощад может меняться к лучшему и выйти в лидеры, то в нашей стране возможно всё», — поделился Пышный.

Церемония награждения проходила в инновационном парке Unit City, где присутствовали топ-менеджеры ведущих украинских банков и финансовых компаний. Награды победителям вручали Иван Евтушенко, директор компании Treeum, в которую входят «Минфин» и Finance.ua, а также глава украинского представительства Международной финансовой корпорации IFC Елена Волошина.

Полный список номинантов на эту должность выглядит так: