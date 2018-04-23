Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 118 0

Безопасность в Украине обошлась США в $1 млрд

Безопасность в Украине обошлась США в $1 млрд

Соединенные Штаты Америки с 2014 выделили украинским властям почти 1 миллиард долларов на повышение безопасности, — рассказала посол США в Украине Мари Йованович.

Отвечая на вопрос о конкретной дате предоставления Штатами Украине оборонительного оружия, Йованович ответила: «Ничего нового об этом сказать не могу. Вы знаете, очевидно, что это не такая информация, о которой мы публично говорим».

«Важно отметить, что с 2014 г. США выделили Украине почти один миллиард долларов на улучшение безопасности. Это, конечно, включает оборудование, и мы часто сосредотачиваемся на этом, и я думаю, что мы предоставляем много важного оборудования, включая приборы ночного видения, радары и т.д., которые не только улучшают возможности, но и спасают жизни украинцев», — сказала дипломат.

По ее словам, в то же время самой важной инвестицией, «по мнению наших и ваших генералов, является обучение, которые проводят для украинцев не только американцы, но и другие союзники НАТО».

«Несмотря на то, что основные заслуги принадлежат именно украинским солдатам, которые были настолько смелыми и защищали Украину на фронте, но я думаю, что обучения помогли усилить их возможности. И я знаю, что наши солдаты поражены тем, как Украина изменилась», — сказала она.

По материалам Радио Свобода
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018