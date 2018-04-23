Безопасность в Украине обошлась США в $1 млрд

Соединенные Штаты Америки с 2014 выделили украинским властям почти 1 миллиард долларов на повышение безопасности, — рассказала посол США в Украине Мари Йованович.

Отвечая на вопрос о конкретной дате предоставления Штатами Украине оборонительного оружия, Йованович ответила: «Ничего нового об этом сказать не могу. Вы знаете, очевидно, что это не такая информация, о которой мы публично говорим».

«Важно отметить, что с 2014 г. США выделили Украине почти один миллиард долларов на улучшение безопасности. Это, конечно, включает оборудование, и мы часто сосредотачиваемся на этом, и я думаю, что мы предоставляем много важного оборудования, включая приборы ночного видения, радары и т.д., которые не только улучшают возможности, но и спасают жизни украинцев», — сказала дипломат.

По ее словам, в то же время самой важной инвестицией, «по мнению наших и ваших генералов, является обучение, которые проводят для украинцев не только американцы, но и другие союзники НАТО».

«Несмотря на то, что основные заслуги принадлежат именно украинским солдатам, которые были настолько смелыми и защищали Украину на фронте, но я думаю, что обучения помогли усилить их возможности. И я знаю, что наши солдаты поражены тем, как Украина изменилась», — сказала она.