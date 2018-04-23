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Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 23 апреля 2018 года, поднялась выше отметки в 74 доллара за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:49 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,11 доллара за баррель. Это на 0,54% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, цены на нефть растут несмотря на данные об увеличении числа буровых установок в США. В частности, по данным компании Baker Hughes за минувшую неделю, производители нефти в США увеличили число буровых установок еще на пять – до 820. Это наибольшее число действующих буровых в стране с марта 2015 года. Такая активность усиливает опасения насчет повышения объемов добычи нефти в США.

По материалам РБК
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