Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 23 апреля 2018 года, поднялась выше отметки в 74 доллара за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 07:49 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 74,11 доллара за баррель. Это на 0,54% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, цены на нефть растут несмотря на данные об увеличении числа буровых установок в США. В частности, по данным компании Baker Hughes за минувшую неделю, производители нефти в США увеличили число буровых установок еще на пять – до 820. Это наибольшее число действующих буровых в стране с марта 2015 года. Такая активность усиливает опасения насчет повышения объемов добычи нефти в США.