В Германии задержали топ-менеджера Porsche

В Германии в связи с так называемым дизельным скандалом был задержан один из топ-менеджеров немецкого автомобилестроительного холдинга Porsche.

Сообщается, что, речь идет о задержании руководителя отдела по производству двигателей Йорга Кернера.

Руководитель Porsche Оливер Блуме сообщил персоналу о взятии сотрудника под стражу.

По его словам, в Штутгарте прокуратура проводит расследование “против члена совета директоров и бывшего сотрудника Porsche”.

Следует отметить, что до этого, 18 апреля, в ряде зданий автомобилестроительного холдинга в Баварии и Баден-Вюртемберге проходили обыски.

Немецкий концерн подозревают в мошенничестве и производстве рекламы, которая оперировала неверными показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах.

Следствие по данному делу началось еще летом 2017 года.

Таким образом, компания оказалась втянута в дизельный скандал, в котором ранее были замешаны Audi и Volkswagen.

В 2015 году власти США выяснили, что Volkswagen сознательно занижал данные о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.