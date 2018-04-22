Что осталось от украинского автопрома

По состоянию на прошлый год автотранспорт украинского производства занимает лишь 7% первичного рынка, против 42% в 2008 году.

Экспорт за 10 лет почти обнулился. На сегодня из 12 автосборочных заводов в Украине работают только 7. За последние годы прекратил существование Кременчугский автосборочный завод корпорации «АИС», завод компании «Випос» в Херсоне, Ильичевский завод автоагрегатов, на котором производил машины ЗАЗ. Только в легковом сегменте отрасли утрачены мощности по производству 135 тыс. авто в год.

Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».

Но еще 10 лет назад национальный автопром, в который было инвестировано около $1 млрд, создавал до 4% ВВП страны и обеспечивал до $900 млн долларов валютных поступлений за счет экспорта. Предприятиями автомобилестроения перечислялись налоги, эквивалентные $820 млн в год. Углубляя локализацию производства продукции, отрасль создавала мощный импульс для развития других секторов машиностроительного комплекса страны.

Падение производства привело не только к значительному сокращению количества предприятий, но и рабочих мест, объемов налогов, а также – уменьшению поступления валюты в страну. Количество рабочих мест за десять лет сократилось в разы – с 37 тыс. до 8 тыс. работающих, и такая тенденция продолжается.

Ситуация в сфере автопроизводства ударила по финансовому положению компаний. На начало года долги ЗАЗа перед банками составляли 3 млрд грн и $24 млн, корпорация «Богдан» задолжала банкам более 4 млрд грн, а долги «Еврокар» составили 2,7 млрд грн.

При том, что до кризиса ЗАЗ инвестировал в производство $380 млн, «Богдан» – $345 млн, «Еврокар» – $250 млн.

В 2018 году существует высокая вероятность банкротства ряда украинских автопроизводителей, которые не смогут выжить в текущих экономических условиях.