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Amazon тестирует собственный браузер Internet

Amazon тестирует собственный браузер Internet

Компания Amazon запустила собственный браузер Internet.

Об этом пишет The Verge.

Пока браузер доступен только для пользователей смартфонов на Android на территории Индии.

При этом — компания не объявляла официально о запуске нового продукта, при этом Internet доступен в Google Play с марта 2018 года.

Издание отмечает, что браузер похож на облегченные версии Facebook и YouTube Go. С его помощью можно сэкономить место в смартфоне, а также работать в приватном режиме.

Неизвестно, появится ли Internet в других странах и для пользователей других платформ.

По материалам The Verge
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