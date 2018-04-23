Amazon тестирует собственный браузер Internet

Компания Amazon запустила собственный браузер Internet.
Об этом пишет The Verge.
Пока браузер доступен только для пользователей смартфонов на Android на территории Индии.
При этом — компания не объявляла официально о запуске нового продукта, при этом Internet доступен в Google Play с марта 2018 года.
Издание отмечает, что браузер похож на облегченные версии Facebook и YouTube Go. С его помощью можно сэкономить место в смартфоне, а также работать в приватном режиме.
Неизвестно, появится ли Internet в других странах и для пользователей других платформ.