Amazon тестирует собственный браузер Internet

Компания Amazon запустила собственный браузер Internet.

Об этом пишет The Verge.

Пока браузер доступен только для пользователей смартфонов на Android на территории Индии.

При этом — компания не объявляла официально о запуске нового продукта, при этом Internet доступен в Google Play с марта 2018 года.

Издание отмечает, что браузер похож на облегченные версии Facebook и YouTube Go. С его помощью можно сэкономить место в смартфоне, а также работать в приватном режиме.

Неизвестно, появится ли Internet в других странах и для пользователей других платформ.