Qualcomm сокращает персонал из-за финансовых проблем и судебной битвы с Apple

Американский чипмейкер Qualcomm подтвердил появившиеся в прессе сообщения о предстоящих увольнениях сотрудников.

«Qualcomm проводит сокращение штатных сотрудников и временной рабочей силы», — сообщил представитель компании, отказавшийся уточнить количество сокращаемых рабочих мест. Увольнения проводятся в рамках выполнения объявленных в январе мер по сокращению ежегодных расходов на $1 млрд.

По словам представителя Qualcomm, вначале рассматривался вариант уменьшения расходов без учёта изменения численности персонала, однако в итоге пришли к выводу, что сокращение рабочей силы необходимо для поддержки долгосрочного роста и финансового успеха.

Ссылаясь на источники, знакомые с этим вопросом, Bloomberg сообщил, что Qualcomm готовит к сокращению около 1500 рабочих мест в Калифорнии.

Хотя точное число и сроки проведения сокращения штата пока неизвестны, компания должна будет раскрыть эту информацию, когда отправит соответствующее уведомление о корректировке рабочей силы и переподготовке (Worker Adjustment and Retraining Notification, WARN) властям штата Калифорния. Согласно законодательству США, компании обязаны уведомлять власти за 30 дней в случае, если будет проводиться сокращение 50 или более рабочих мест.

Представитель компании рассказал агентству Reuters, что сотрудникам, пострадавшим от увольнений, будут предложены выходные пособия.

Qualcomm борется за то, чтобы оставаться на плаву после сложного периода в её истории, который запомнится попыткой враждебного поглощения компанией Broadcom, многочисленными правительственными расследованиями в связи с обвинениями в сомнительных деловых практиках и длительной юридической войной с Apple.