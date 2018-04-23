Этим летом в Киеве появится bike sharing

До лета 2018 года в Киеве появится 27 пунктов проката велосипедов.

Об этом сообщил глава Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Симонов, пишет ЦТС со ссылкой на Facebook чиновника.

“Преимущество bike sharing в том, что киевляне и гости столицы смогут воспользоваться велосипедом и вернуть его в любой пункт проката, установленный в городе. Планируем, что первые 27 точек общественного проката велосипедов появятся в начале летнего сезона”, – написал Симонов.

Отметим, в Киеве в 2018 году планируют построить почти 43 километра велосипедных дорожек, а также обустроить еще более 60 км велополос.