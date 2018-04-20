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В Украине изъяли рекордную партию наркотиков

В Украине изъяли рекордную партию наркотиков

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днепропетровской области нарколабораторию по изготовлению особо опасного наркотического средства – метадона.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, пишет “Сегодня”.

“Правоохранители установили, что двое жителей временно оккупированных террористами районов Донецкой области организовали в частном доме в Кривом Роге производство синтетического наркотика. Оперативники спецслужбы задокументировали, что сырье для изготовления метадона наркодельцы получали почтовыми отправлениями с одной из стран Восточной Азии. Во время обысков по месту обустройства нарколаборатории сотрудники СБУ изъяли более десяти килограммов готового наркотика, стоимость которого по ценам “черного рынка” составляет более десяти миллионов гривен и является крупнейшей партией в истории нашей страны”, – говорится в сообщении.

Правоохранители также обнаружили почти триста килограммов ингредиентов и прекурсоров для изготовления еще около ста килограммов метадона. “Благодаря оперативным действиям сотрудников спецслужбы дельцы не успели реализовать ни грамма опасного наркотика”, – добавили в ведомстве.

По информации СБ Украины, часть “товара” злоумышленники планировали реализовывать на временно оккупированных боевиками территориях Донбасса под “крышей” главарей незаконных вооруженных формирований.

Правоохранители задержали двух организаторов наркобизнеса согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к попытке организации наркобизнеса.

По материалам Сегодня
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