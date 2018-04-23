Украина вернулась в топ-15 стран по объемам денежных переводов

Украина вернулась в топ-15 стран по абсолютным объемам денежных переводов от трудовых мигрантов по оценкам Всемирного банка. На возвращение повлиял пересмотр методики расчетов частных переводов Нацбанка. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ), опубликованном на официальном сайте ведомства.

В марте НБУ пересмотрел методику расчета частных переводов. В результате суммы денежных переводов в 2015-2017 годах были пересмотрены в сторону увеличения в среднем на $2 млрд ежегодно. В прошлом году они составили $9,2 млрд.

“После пересмотра данных Украина вернулась в топ-15 стран по абсолютным объемам переводов по данным Всемирного банка по другим странам мира. Также пересмотр данных отразил существенный рост роли частных денежных переводов как источника валютных поступлений в Украину, что в условиях финансового кризиса позволило смягчить негативные последствия существенного сокращения экспортной выручки и прямых иностранных инвестиций”, – отмечает Нацбанк.

Тенденция роста количества трудовых мигрантов в странах ЕС сохранится до 2020 года, прогнозирует НБУ.

Сообщалось, что НБУ изменил методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и ретроспективно пересчитал квартальные и годовые объемы частных переводов за 2015-2017 годы.

Объем частных переводов из-за рубежа в Украину вырос на 30% и составил $ 5,1 млрд.