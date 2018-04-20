Трамп резко отреагировал на рекордное подорожание нефти

Мировые цены на нефть искусственно завышены странами-участницами соглашения ОПЕК+. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

“Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти по всему миру, включая полностью загруженные суда на море, нефтяные цены искусственно завышены очень сильно. Неприемлемо!”, – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, на этой неделе нефть подорожала до максимума за четыре года.

Впрочем, участники сделки ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти не ожидают, что стоимость черного золота в ближайшее время поднимется до 100 долларов. Реалистичной называют цену барреля до 75 долларов. Для удержания такой цены ОПЕК+ собирается продлить срок действия сделки по сокращению нефтедобычи. Иначе предложение нефти вновь превысит спрос, и цены упадут.

Ранее глава Total дал прогноз по цене на нефть. Патрик Пуянне ожидает значительного роста сланцевой добычи в США в этом году на фоне высоких цен на нефть, поэтому, по его мнению, экспортерам нефти “нельзя расслабляться”.