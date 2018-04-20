Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 504 0

Трамп резко отреагировал на рекордное подорожание нефти

Трамп резко отреагировал на рекордное подорожание нефти

Мировые цены на нефть искусственно завышены странами-участницами соглашения ОПЕК+. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

“Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти по всему миру, включая полностью загруженные суда на море, нефтяные цены искусственно завышены очень сильно. Неприемлемо!”, – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, на этой неделе нефть подорожала до максимума за четыре года.

Впрочем, участники сделки ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти не ожидают, что стоимость черного золота в ближайшее время поднимется до 100 долларов. Реалистичной называют цену барреля до 75 долларов. Для удержания такой цены ОПЕК+ собирается продлить срок действия сделки по сокращению нефтедобычи. Иначе предложение нефти вновь превысит спрос, и цены упадут.

Ранее глава Total дал прогноз по цене на нефть. Патрик Пуянне ожидает значительного роста сланцевой добычи в США в этом году на фоне высоких цен на нефть, поэтому, по его мнению, экспортерам нефти “нельзя расслабляться”.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018