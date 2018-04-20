Какой из украинских банков самый устойчивый

«Минфин» и Finance.ua определили самый устойчивый банк Украины в номинации FinAvards 2018. Им стал Райффайзен Банк Аваль.

Каждый квартал «Минфин» смотрит на финансовые показатели крупнейших банков Украины. Более того, редакция спрашивает лидеров финансового рынка, какому из этих финучреждений они бы доверили свыше 200 000 грн. На основе на этих двух факторов и определяется самый устойчивый банк.

Почти как год, этот титул получает Райффайзен Банк Аваль, который показывает лучшие финансовые результаты в «суровых» реалиях украинского банковского рынка.

«Уже два года Райффайзен — самым прибыльный банк. За этим стоит ряд очень правильных шагов и стратегий, которые были приняты в ключевые кризисные моменты», — рассказал директор департамента корпоративных продуктов, партнерства и продаж Райффайзен Банка Аваль Руслан Спивак на церемонии вручения FinAwards 2018.

При этом банк не собирается снижать обороты и настроен в этом году только улучшить результат.

«Безусловно, сегодняшняя ситуация позволяет нам позитивно смотреть в будущее — у нас стратегия роста, у нас инновации в адженде развития. У нас открываются новые технологические отделения, и наши ожидания по прибыли не уменьшаются ни на этот год, ни на следующий. Мы сейчас занимаем первое место в группе по доходности на капитал. Я надеюсь, что для клиентов банка в Украине скоро будет много новинок — это удобные сервисы, новые отделения, доступные кредиты», — добавил Спивак.